مقتل امرأة بقصف إسرائيلي على مواقع جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفا استهدف حي المدرسة في بلدة طيرحرفا وبلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور، ما أدى لمقتل امرأة وإصابات عديدة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن “طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت منزلاً في بلدة عدلون قضاء صيدا، مما أدى إلى تدمير المنزل بالكامل على قاطنيه”.

وكشفت الوكالة، أن “عددا من الإصابات وقع جراء القصف الإسرائيلي، فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن مقتل امرأة وسقوط و4 جرحى جراء الغارة على المنزل في عدلون”.

هذا و”كان لبناني قتل وأصيب آخر في هجومٍ لطائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة الناقورة، جنوبي لبنان، نهار أمس الجمعة”.