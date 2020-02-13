مقتل امرأة وإصابة آخرين بقذائف عشوائية جنوب طرابلس

قتل امرأة وإصابة 3 مدنيين في الهضبة البطاطا [ليبيا الأحرار]

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الأمين الهاشمي، بمقتل امرأة وإصابة 3 مدنيين في الهضبة البطاطا إلى جانب إصابة امرأة أخرى في أبوسليم نتيجة القذائف العشوائية.

وأكد الهاشمي اليوم أيضا مقتل مدني جراء سقوط صاروخ على مقهى بمنطقة طريق الشوك القريبة من صلاح الدين جنوب طرابلس.

هذا، جاء عن الهاشمي في وقت سابق من الأربعاء، إصابة خمسة مدنيين جراء سقوط قذيفتين على الحي السكني المجاور لجامعة طرابلس، منوها إلى أنه جرى تسجيل إصابتين متوسطتين وثلاث إصابات طفيفة، وفق قوله.

وسقطت قذيفة عشوائية ليل الثلاثاء على عمارة سكنية بمنطقة باب تاجوراء، دون وقوع أضرار بشرية، كما سقطت قذيفة أخرى على مقبرة في المنطقة، مخلفة أضرارا مادية خفيفة بالعمارة السكنية، وفق عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف.

وذكر الثلاثاء آمر محور القويعة القره بوللي بعملية بركان الغضب محمد العايب، بنجاة عائلة بالمنطقة من قذيفة عشوائية سقطت قريبا من منزلهم.

ووقع الاثنين تفجير قرب مدرسة الجيل الصاعد في منطقة بوعيسى، مخلفا إصابات طفيفية لدى ثلاثة تلاميذ، وفق عميد بلدية غرب الزاوية عبدالكريم الأبح.

ونجا الأربعاء قبل الماضي تجمع من الطلاب داخل جامعة طرابلس من كارثة وشيكة عندما سقطت بجوار مبناهم قذيفة عشوائية قالت بركان الغضب إن مليشيات حفتر أطلقتها.

وفي اليوم نفسه أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي للأحرار بارتفاع حصيلة قصف عناصر حفتر على منطقة صلاح الدين بطريق الشوك، إلى شهيدين من المدنيين بعد وفاة أحد الجرحى الأربعة.

وأصيب بـ3 فبراير الجاري مدني جراء سقوط صواريخ عشوائية أطلقتها عناصر حفتر على منطقة أبوسليم، من بين ثلاثة صواريخ سقطت على شارع الشيباني، مخلفة أضرارا مادية في ثلاثة منازل وعشر سيارات بالمنطقة.

وجاء بـ2 فبراير عن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الأمين الهاشمي تأكيده، أن الحصيلة النهائية لقصف عناصر حفتر منطقة الكريمية جنوب طرابلس، هي استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين، أحدهما غادر المستشفى.

وقُتِل بـ28 يناير الماضي أربعة أطفال جراء قصف عناصر حفتر على منطقة الهضبة، اثنان منهما ماتوا مباشرة، والآخران نقلوا إلى العناية، أحدهما توفي بعد ساعة والآخر في اليوم التالي.

وحذر المجلس الرئاسي سابقا من تكرار الخروقات وحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن قصف عناصر حفتر مطار معيتيقة وسوق الجمعة وعرادة، إضافة إلى هجومهم على منطقة بوقرين والوشكة والقداحية غرب سرت

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