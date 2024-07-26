مقتل تونسي أثناء القبض عليه في مداهمة مخبأ على الحدود

أعلن مكتب النائب العام مقتل شخص تونسي الجنسية قاوم رجال الأمن أثناء القبض عليه في مداهمة مخبأ للأسلحة والقنابل على الحدود الليبية الغربية.

وأفاد المكتب في بلاغ، بأن النيابة العامة تسلمت إجراءات الاستدلال حول الظروف الملابسة لملاحقة شخصين تونسيين بحيازتهما أسلحة وقنابل يدوية لَجأ أحدهما إلى استعمالها عند إجراء القبض عليه.

وأشار المكتب إلى أن جهاز دعم الاستقرار فرع نالوت تلقى معلومات ارتبطت بنشاط محجوبٍ مارسه شخصان من حملة الجنسية التونسية في منطقة الحدود الليبية الغربية؛ فسلم أحدهما نفسه لمأموري الضبط وأفهمهم نشاط رفيقه؛ وأسباب حيازته أسلحة ومفرقعات مخبؤة في محل بعيد عن التجمعات السكنية.

وعلى إثر ذلك، استدل مأمورو الضبط بمساندة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى حيث وجود المشتبه الآخر الذي كان متسربلاً بالسلاح فور مداهمة محل وجوده لفرض تدبير القبض عليه؛ فاحتكم في مقاومته رجال السلطة العامة إلى السلاح على نحو أودى بحياته.

وبذلك انتقل المحقق لفحص محل الواقعة؛ ثم عاين جثمان المتوفى؛ وشرع في تحقيق الواقع المنسوب إلى المقبوض عليه الآخر.

النيابة العامة تتسلم إجراءات الاستدلال حول الظروف الملابسة لملاحقة شخصين تونسيين بحيازتهما: أسلحة؛ وقنابل يدوية لَجأ أحدهما إلى استعمالها عند إجراء القبض عليه. تلقى فرع جهاز دعم الاستقرار – نالوت معلومات ارتبطت بنشاط محجوبٍ مارسه شخصان من حملة الجنسية التونسية في منطقة الحدود الليبية الغربية ؛ فسلم أحدهما نفسه لمأموري الضبط وأفهمهم نشاط رفيقه؛ وأسباب حيازته أسلحة ومفرقعات مخبؤة في محل بعيد عن التجمعات السكنية؛ ثم اهتدى مأمورو الضبط – بمساندة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة- إلى حيث وجود المشتبه الآخر الذي كان متسربلاً بالسلاح فور مداهمة محل وجوده لفرض تدبير القبض عليه؛ فاحتكم في مقاومته رجال السلطة العامة إلى السلاح على نحو أودى بحياته؛ وبذلك انتقل المحقق لفحص محل الواقعة ؛ ثم عاين جثمان المتوفى؛ وشرع في تحقيق الواقع المنسوب إلى المقبوض عليه الآخر. تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الخميس، ٢٥ يوليو ٢٠٢٤