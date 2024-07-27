مقتل تونسي «متطرف» قرب معبر وازن الحدودي

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم السبت، مقتل شخص تونسي الجنسية يحمل الفكر الداعشي المتطرف ويتحصن بأحد المناطق الجبلية بمحيط منطقة وازن الحدودية، وذلك أثناء القبض عليه.



وبحسب بلاغ للجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فقد جاء ذلك عقب ضبط شخص تونسي الجنسية والتحفظ عليه بنقطة تمركز أمني قرب معبر وازن الحدودي.

وأبانت نتائج الاستدلال مع الموقوف عن تواجد مواطن تونسي مسلح يحمل الفكر الداعشي المتطرف، وبالاستعانة بالمعلومات المتحصل عليها من الاستدلال، تم إطلاق عملية تتبع ورصد استمرت لمدة أسبوع، أفضت إلى مداهمة الشخص التونسي، والذي أصيب إصابة قاتلة أثناء تبادل إطلاق النار، وحيازة رشاش آلي وذخيرة ومبلغ مالي.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل الموقوف رفقة المبرزات الجرمية إلى النيابة العامة للتصرف.

تمكن مكتب #نالوت بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط شخص تونسي الجنسية والتحفظ عليه بنقطة تمركز أمني قرب معبر وازن… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ٢٧ يوليو ٢٠٢٤