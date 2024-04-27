بالفيديو.. مقتل «بلوغر» عراقية مشهورة في بغداد

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، مقتل “البلوغر” الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي باسم “أم فهد” على يد مسلح مجهول، في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أنه “أقدم شخص مجهول الهوية أمس على قتل المواطنة “غفران مهدي سوادي” الملقبة بـ “أم فهد”، بوساطة سلاح نوع مسدس من عيار “9 مليمترات” داخل سيارتها ضمن منطقة زيونة في العاصمة بغداد”.

يذكر أن “أم فهد”، تنحدر من محافظة البصرة جنوبي العراق، مواليد 1994، وهي مستخدمة “تيكتوك” عراقيّة مشهورة، يُتابعها عشرات الآلاف من مستخدمي تطبيقَي “تيكتوك” و”إنستغرام”.

وكانت محكمة عراقيّة حكمت على “أمّ فهد” في فبراير 2023، بالسجن ستّة أشهر، لإقدامها على “نشر أفلام وفيديوهات عدّة تتضمّن أقوالا مخلة بالآداب العامّة.

وشهد العراق في الآونة الأخيرة، العديد من جرائم القتل المرتبطة “بالبلوغرز” على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها مقتل المعروف باسم “سمسم”، و”فيروز آزاد”.

هذا وكانت قتلت في العام 2018، العارضة تارا فارس في بغداد بطلقات نارية عدّة بينما كانت في سيارتها.