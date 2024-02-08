مقتل 3 عسكريين جزائريين جراء سقوط حوامة قرب مطار المنيعة

قُتِل 3 عسكريين جزائريين، جراء سقوط سقوط حوامة عسكرية قتالية تابعة لقيادة القوات الجوية، ليل أمس الأربعاء، بضواحي مطار المنيعة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قولها في بيان أنه :”أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة, سقطت ليلة أمس 7 فبراير، في حدود الساعة 21:00، حوامة عسكرية قتالية من نوع (MI-171) تابعة لقيادة القوات الجوية، بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة, مما أسفر عن استشهاد طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد”.

وفتحت رئاسة أركان الجيش الوطني الجزائري تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.