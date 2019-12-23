مقتل جندي أميركي في أفغانستان

طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم ومقتل جندي امريكي [أبابيل نيوز]

ذكر الجيش الأميركي في بيان، أن جنديا أميركيا قتل في المعارك بأفغانستان، الاثنين، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه الجندي، مؤكدة أن عددا من العسكريين الأميركيين والأفغان أيضا جرحوا في العملية.

وفي رسالة عبر تطبيق “واتساب” إلى وكالة “فرانس برس”، قال الناطق باسم الحركة المتشددة، إن المتمردين “قاموا بتفجير آلية أميركية في شار دارا في إقليم قندوز بشمال أفغانستان، في وقت متأخر من الأحد”.

وينتشر نحو 20 ألف جندي أجنبي معظمهم أميركيون في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية