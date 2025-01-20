مقتل جندي إسرائيلي بتفجير في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، “مقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة بينهم قائد الكتيبة 8211، بعد تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية”.

وقال بيان للجيش، إن “الضابط والجنود كانوا في مركبة مدرعة خفيفة من طراز “داود” الليلة الماضية أثناء اقتحام في بلدة طمون (جنوبي مدينة طوباس)، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن “الضابط المصاب يحمل رتبة رائد ويعمل قائد كتيبة في لواء أفرايم المسؤول عن منطقة قلقيلية”.

هذا “وتقع “طمون”، ضمن محافظة “طوباس” والأغوار الشمالية، وتمتد أراضيها حتى الحدود الأردنية شرقي الضفة الغربية، ومنذ 7 أكتوبر 2023 تحولت بلدة طمون إلى مسرح لجرائم الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، بدعوى ملاحقة “خلايا مسلحة”.

وبحسب رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة، “تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل 19 فلسطينيا وإصابة العشرات واعتقال نحو 200، وتدمير مقاطع في البنية التحتية وشبكات مياه وكهرباء ومنازل ومتاجر”.

هذا “وبموازاة الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس، مما أدى إلى مقتل 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300”.