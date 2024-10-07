مقتل جندي إسرائيلي قرب الحدود اللبنانية و«حزب الله» يقصف حيفا وطبريا

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، في حين تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في بيان، إن الجندي «إيتاي أزولاي قُتل في المعارك على الحدود اللبنانية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في ساعة مبكرة من، صباح اليوم الاثنين، إن صواريخ أطلقها «حزب الله» سقطت على حيفا ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، ما أدى لإصابة عشرة أشخاص في شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخين سقطا على حيفا المطلة على ساحل البحر المتوسط في إسرائيل، بينما سقطت خمسة صواريخ على طبريا على بعد 65 كيلومتراً، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، بوقوع أضرار جسيمة في عدد من الممتلكات إثر سقوط صاروخ في الجليل الغربي.

من جانبها، نشرت منصات إسرائيلية ووسائل إعلام مشاهد توثق عملية اعتراض عدد من الصواريخ ودوي انفجارات مع إطلاق صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم، اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقا من الشرق بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقتي ريشون لتسيون وبالماخيم بوسطها، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

من جانبه، أعلن “حزب الله” ،اليوم الاثنين، أنه استهدف مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال.

وقال موقع Ynet “إنه تم تحديد خمس عشرة عملية إطلاق باتجاه الشمال كجزء من القصف الأخير نحو كرمائيل والجليل الغربي. تم اعتراض معظمها، وانفجر الباقي في مناطق مفتوحة”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتعطيل الدراسة والتحول نحو نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس المدينة عقب سقوط الصواريخ.

هذا وجدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيره إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم قائلا: “غارات جيش الدفاع مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم – لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر”.

ووفق الأرقام الرسمية، قُتل 2044 شخصا وأُصيب 9 آلاف و678 منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1212 قتيلا و3427 جريحا، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر حتى مساء أمس الأحد.