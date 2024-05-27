مقتل جندي مصري وإصابة آخر في اشتباك مع جنود إسرائيليين قرب معبر رفح

قتل جندي مصري وأصيب آخر، اليوم الإثنين، بتبادل إطلاق النار بين جنود مصريين وإسرائيليين، عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

بأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية مقتل جندي في اشتباك على الشريط الحدودي برفح.

كما تابع أن “القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين”.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابات وسط عناصر الجيش الإسرائيلي بعد الاشتباك مع القوات المصرية في معبر رفح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة “أكس”: “قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية، ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن”.

ويأتي الحادث وسط توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية الحرب في غزة.