مقتل داعشية أندونيسية هاجمت نقطة شركة بجاكرتا

امرأة مسلحة لقيت مصرعها، أمس الأربعاء، بعد إطلاقها 6 رصاصات على قسم للشرطة في العاصمة الأندونيسية، جاكرتا، وفقا لما ذكر موقع “إسترو أواني” الإخباري.

وأفاد رئيس الشرطة الإندونيسية، ليستيو سيجيت برابوو ، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، إن المشتبه بها البالغة من العمر 25 عامًا دخلت محيط قسم الشرطة الوطينة.

وأضاف : “لقد تحركنا بشكل صارم ضد إرهابية حاولت تنفيذ هجوم على مقر الشرطة الوطنية”.

وتابع أن المرأة (25 عاما) كانت من المؤيدين لتنظيم “داعش” الإرهابي ونشرت رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن دعمها للتنظيم، وتركت رسالة وداع لعائلتها.

وأشار إلى عدم إصابة أي من رجال الشرطة في الحادث رغم إطلاق المرأة لستة رصاصات، وأشارت إليها بالأحرف الأولى فقط ” زي إيه”.

وقالت السلطات إن المرأة التي كانت ترتدي نقاباً وعباءة سوداء طويلة دخلت مجمع الشرطة في وسط مدينة جاكرتا، وفتحت النار على الضباط عند المدخل، دون الإشارة إلى نوع السلاح الذي كانت تحمله.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية المرأة وهي تسقط على الأرض مع دوي طلقات نارية قبل أن ترقد بلا حراك بينما أحاطت الشرطة بجسدها.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من تفجير انتحاري خارج كنيسة في ماكاسار بجنوب سولاويزي، حيث نفذت الشرطة عملية ضخمة لتعقب الشبكات الإرهابية في جميع أنحاء إندونيسيا.

وبحسب ليستيو ، فقد تم حتى الآن اعتقال ما يصل إلى 23 من الإرهابيين المشتبه بهم في عدة مدن في إندونيسيا، من بينهم 5 في جاكرتا.