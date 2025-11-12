مقتل رئيس القوات الخاصة العميد محمد الصداعي داخل معيتيقة

توفي رئيس القوات الخاصة في طرابلس، العميد محمد عبدالله الصداعي، اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراحه إثر تعرضه لإطلاق نار داخل قاعدة معيتيقة العسكرية في العاصمة طرابلس.

وأكد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في تصريح لوسائل الإعلام، أن لا علاقة له بحادثة مقتل العميد الصداعي، موضحًا أن المتهم في الواقعة عسكري برتبة رئيس عُرَفة يتبع القوات الخاصة، وقد تم إيقافه بأمر من النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات.

وأضاف الجهاز أن إطلاق النار تم بواسطة سلاح شخصي وفي مكانٍ خارج نطاق تمركز عناصر الردع داخل القاعدة، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لمعرفة دوافع الحادث وملابساته.

وبحسب مصادر خاصة لـ”عين ليبيا”، فقد نُقل العميد الصداعي إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه.

يذكر أن العميد محمد عبدالله الصداعي شغل في عام 2022 منصب آمر القوات الخاصة الصاعقة في طرابلس، وكان يُعدّ من أبرز الضباط الميدانيين في العاصمة.