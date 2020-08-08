مقتل رجل أمن في اشتباكات مع متظاهرين وسط بيروت

أفادت قوى الأمن الداخلي في لبنان، بمقتل أحد عناصرها جراء اشتباكات مع المحتجين المعارضين وسط العاصمة بيروت اليوم السبت.

وذكرت قوى الأمن الداخلي، أن عنصر الأمن القتيل لقي مصرعه جراء اعتداء “عدد من القتلة المشاغبين” عليه، وذلك خلال قيامه بـ”عملية حفظ أمن ونظام أثناء مساعدة محتجزين داخل فندق “لو غراي”.

استشهاد عنصر من #قوى_الأمن الداخلي خلال قيامه بعملية حفظ امن ونظام اثناء مساعدة محتجزين داخل فندق Le Gray ,بعد ان إعتدى عليه عدد من القتلة المشاغبين، مما ادّى الى سقوطه واستشهاده. pic.twitter.com/sjPmcmrZd3 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 8, 2020

من جانبه أفاد الصليب الأحمر اللبناني، بارتفاع حصيلة المصابين على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين وسط العاصمة اليوم إلى 172 شخصا، موضحا أن 55 جريحا نقلوا إلى مستشفيات محلية وتم إسعاف 117 آخرين في المكان.

واندلعت مظاهرات معارضة واسعة النطاق ترافقها أعمال شغب واشتباكات عنيفة مع قوى الأمن وسط بيروت على خلفية الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة.

وخرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

هذا وتعرض عدد من مقرات الوزارات والمؤسسات اللبنانية الرسمية وسط العاصمة بيروت، للاقتحام على أيدي متظاهرين.

وفي مقدمة هذه المؤسسات، اقتحمت حشود من المحتجين، بينهم ضباط وعسكريون متقاعدون بقيادة العميد المتقاعد سامي الرماح، مقر وزارة الخارجية، حيث رفعوا لافتة كبيرة تنص على أن “بيروت مدينة منزوعة السلاح” وأخرى كتبوا عليها “بيروت مدينة الثورة”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

المتظاهرون يقتحمون مقر وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت #اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) August 8, 2020

كما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام، إلى أن المحتجين اقتحموا مبنيي وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البيئة ومبنى جمعية المصارف وسط العاصمة، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه في منطقة كورنيش النهر.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من داخل الوزارات التي تم اقتحامها، وصورا تؤكد اندلاع حريق داخل وزارة الاقتصاد.

دخول الثوار إلى وزارة الإقتصاد والبيئة وتحريرها من سطوة المنظومة السياسية والعسكرية الفاسدة. #بيروت #لبنان pic.twitter.com/qf5cVMrIhK — Jerry Maher (@jerrymahers) August 8, 2020

إقتحام وزارة الإقتصاد اللبنانية وهذا ما يحصل الآن داخلها. #بيروت pic.twitter.com/v5GUiCAsyf — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) August 8, 2020

وأفادت جريدة “النشرة” بتعرض مبنى جمعية المصارف لـ”عمليات تكسير وحرق” على أيدي المحتجين.

إحراق مبنى وزارة الاقتصاد الذي أصيب بضرر كبير خلال انفجار بيروت pic.twitter.com/wpOVgvXJeu — LEB NOW⭕ (@leb_now) August 8, 2020