مقتل رجل مدني وامرأة وإصابة آخرين بعرادة في سقوط قذائف أطلقتها عناصر حفتر

القذائف تسببت في وقوع أضرار. [سوشيال ميديا]

أفاد المستشار الإعلامي بوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، اليوم الأحد، بمقتل شخص مدني وامرأة وإصابة 3 آخرين جراء سقوط عدة قذائف أطلقتها عناصر حفتر قرب مدرسة بمنطقة عرادة في العاصمة طرابلس.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في تصريحات تلفزيونية، أن القذائف التي سقطت بمنطقة عرادة تسببت في وقوع أضرار أخرى في عدد من المنازل والسيارات بالمنطقة.

يُشار إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الصادر في يناير الماضي، أفاد بمقتل قرابة 300 مدني وإصابة مثل هذا العدد أو يزيد، بالإضافة إلى إجبار نحو 140 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ بدء العدوان على طربلس في أبريل الماضي.

كما ذكر التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الصادر في 24 فبراير الماضي، أن العمل المسلح الذي بدأته عناصر حفتر تسبب في تدهور الوضع الأمني وأضر بوضع حقوق الإنسان وأثر على الصعيد السياسي والاقتصادي في البلاد.

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