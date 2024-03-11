مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية

أعلن تنظيم “القاعدة” في شبه الجزيرة العربية أمس الأحد، مقتل زعيمه خالد باطرفي، بحسب بيان لمركز “سايت” الذي يرصد وسائل الإعلام التابعة لمتطرفين.

ونقلت رويترز عن المركز قوله إلى أن من يعرف بـ”المسؤول الشرعي” في التنظيم، إبراهيم القوصي، أكد في تسجيل بُث الأحد، مقتل باطرفي، معلنا أن “سعد بن عاطف العولقي هو الزعيم الجديد للتنظيم في جزيرة العرب”.

وباطرفي، سعودي مولود في الرياض، وتولى قيادة التنظيم في فبراير 2020 بعد مقتل قائده قاسم الريمي في هجوم لطائرة أميركية مسيّرة، علما أن سلف الأخير، ناصر الوحيشي، قتل أيضا بقصف طائرة أميركية مسيرة باليمن في يونيو 2015.

وقبل توليه قيادة التنظيم، كان باطرفي يعمل “قاضيا شرعيا” ومتحدثا باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وصنفته الولايات المتحدة في 2018 “إرهابيا عالميا”، وعرضت مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عنه.

أما خلفه العولقي، فهو يمني معروف أيضا باسم سعد محمد عاطف، وهو عضو فيما يعرف بـ”مجلس شورى” التنظيم، وعلى قائمة “برنامج المكافآت من أجل العدالة” الأميركي.

وتنامى حضور تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي تأسس في 2009، كغيره من المجموعات المتطرفة في غمرة الفوضى التي تسببت بها الحرب في اليمن.

وتبنى التنظيم عدة هجمات، خصوصا اعتداء استهدف صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة في باريس عام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

كما يشن باستمرار هجمات تستهدف الجنود اليمنيين، أبرزها في سبتمبر الماضي، حين قتل 4 جنود في هجوم بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، و4 عناصر من قوات “الحزام الأمني” المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني، في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة في أغسطس.