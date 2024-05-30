مقتل سبعة أشخاص جراء انفجار محرك باخرة قبالة مدينة الجديدة المغربية

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس، إثر انفجار محرك باخرة قبالة سواحل مدينة الجديدة المغربية، على بعد 8 أميال من ميناء الجرف الأصفر.

وأفادت مصادر محلية أن الباخرة، التي تحمل اسم “TORO ROSSO” يرجح أن تكون تابعة لشركة إثيوبية، والمتخصصة في نقل الأسمدة، كانت في طريقها إلى ميناء الجرف الأصفر لتحميل شحنة من أسمدة الفوسفات المغربي للتصدير.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الانفجار، الذي وقع في محرك الباخرة، تسبب في اندلاع حريق هائل على متنها، وهرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من إخماد الحريق وإنقاذ عدد من أفراد الطاقم، الذين يبلغ عددهم 28 شخصا.

واستعانت السلطات، بطائرتي هيليكوبتر لإنقاذ المصابين داخل الباخرة الاثيوبية، ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ولايزال البحث جار عن باقي الضحايا، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الانفجار، وتحديد المسؤوليات.

وأفادت مصادر محلية أن الباخرة، التي تحمل اسم “TORO ROSSO” يرجح أن تكون تابعة لشركة إثيوبية، والمتخصصة في نقل الأسمدة، كانت في طريقها إلى ميناء الجرف الأصفر لتحميل شحنة من أسمدة الفوسفات المغربي للتصدير.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الانفجار، الذي وقع في محرك الباخرة، تسبب في اندلاع حريق هائل على متنها، وهرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من إخماد الحريق وإنقاذ عدد من أفراد الطاقم، الذين يبلغ عددهم 28 شخصا.

واستعانت السلطات، بطائرتي هيليكوبتر لإنقاذ المصابين داخل الباخرة الاثيوبية، ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ولايزال البحث جار عن باقي الضحايا، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الانفجار، وتحديد المسؤوليات.