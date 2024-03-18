مقتل شباب يمنيين بسطو مسلح في أمريكا

في ثاني حادثة تقع خلال أقل من أسبوع، قتل شاب يمني يحمل الجنسية الأمريكية، برصاص “عصابة سطو مسلح”، في ولاية كارولينا بالولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن المغترب اليمني الشاب يوسف عبده محمد الصايدي، قتل أثناء تعرض المحل الذي يعمل فيه في ولاية كارولينا الجنوبية، لعملية سطو مسلح.

و كان الشاب اليمني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، خالد الخيلي، قتل أيضا الثلاثاء الماضي، في إطلاق نار أثناء عملية سطو مسلح على المحل التجاري الذي كان يعمل فيه بمدينة ستاكتون التابعة لولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلنت مؤسسة “يمانيون في أمريكا” الإعلامية.

يذكر أن عشرات اليمنيين الحاملين للجنسية الأمريكية لقوا حتفهم على أيدي عصابات السطو المسلح خلال السنوات الأخيرة، ومنذ مطلع العام الجاري، تعرض 4 مغتربين يمنيين شباب للقتل على أيدي ما يسمى “عصابات المحلات التجارية”، وهم ماجد العزاني الذي لقي حتفه في يناير الماضي بمدينة أوكلاند التابعة لولاية كاليفورنيا، وشهاب الخنشلي في فبراير الماضي بمدينة ممفيس في ولاية تينيسي وخالد الخيلي في ثاني أيام رمضان بولاية كاليفورنيا، وآخرهم يوسف الصايدي.