مقتل شخصين بغارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان مع ترقب لاتفاق هدنة وشيك

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت قرية عبا بقضاء النبطية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدات القليلة، مجدلزون، البازورية والأطراف بين برج الشمالي والحوش.

وشملت غارات الطائرات الإسرائيلية، بلدتي شمع و طيرحرفا تزامنا مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة حامول جنوب لبنان. وتعرضت مدينة الخيام لغارة أيضا وكان هناك قصف مدفعي استهدف أطراف راشيا الفخار.

وفي سياق متصل، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الاثنين، إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع “حزب الله” اللبناني “ستمضي قدما”.

وأصر داني دانون على أن إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان. وأوضح السفير قبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه يتوقع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين (أمس) أو اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاءت تصريحات دانون في وقت أشارت فيه تقارير أمريكية وإسرائيلية إلى أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” اللبناني وإسرائيل أصبح وشيكا، حيث نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”، فيما لم يعلن الطرفان بعد الاتفاق.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الكابينيت الأمني السياسي في إسرائيل سيجتمع اليوم الثلاثاء لبحث اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأكد إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة، بين “حزب الله” وإسرائيل.

وأعرب بو صعب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار وقال بالعامية “الميزان طابش”، بينما نقلت “CNN” عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على وقف.

وصرح بو صعب قائلا: “هناك أمل ولكن لا يمكن الجزم بأي شيء مع نتنياهو وما قد يضغط عليه هو الميدان.. العدو الإسرائيلي يصعد كلما اقترب من اتفاق جدي ليمارس ضغطا على الفريق الآخر، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصا في ما يتعلق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه”.

وأضاف: “مصرون على موقفنا بشأن بقاء فرنسا في اللجنة ولم نسمع أي شيء له علاقة بحرّية التحرك الإسرائيلي في لبنان وما زلنا نتكلم فقط بالقرار 1701 بلا زيادة، ومع آلية للتطبيق”

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.