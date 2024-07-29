مقتل شخصين بقصف إسرائيلي جنوب لبنان وشركات طيران تلغي رحلاتها (صور)

بالتزامن مع إلغاء رحلات جوية نتيجة التوترات الأمنية، قتل شخصان وأصيب آخرون، بينهم طفل، في قصف إسرائيلي على محيط “بلدة شقرا، جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، “إن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة على طريق شقرا – ميس الجبل قرب قلعة دوبيه، مما أسفر عن إصابة شخصين، وبعد اقتراب شخصين آخرين على دراجة نارية من المكان لتفقدهما، استهدفتهما طائرة مسيّرة، ما أدى إلى مصرعهما وإصابة طفل كان على شرفة منزله القريب من المكان”.

في سياق متصل، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، “عن تأجيل العديد من رحلاتها من وإلى لبنان، الإثنين، لأسباب قالت إنها تتعلق بتوزيع “المخاطر التأمينية على الطائرات”.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، “أن شركة طيران الشرق الأوسط أجرت تعديلات على بعض الرحلات من وإلى بيروت ليوم 29 يوليو، بعد أن أجرت جدولة للرحلات أيضا في اليوم السابق”.

وحسب موقع “Flightradar24” لتتبع الرحلات الجوية، “فإن مطار رفيق الحريري في بيروت يشهد تأخيرات تصل في المتوسط إلى أكثر من 400 دقيقة للمغادرة وأكثر من 150 دقيقة للقادمين. كما شهد المطار عددا قليلا من عمليات الإلغاء، لكن معظم جداول الرحلات الجوية لا تزال كما هي، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ولفتت وكالة رويترز، “إلى أن “لوفتهانزا” الألمانية و”يورووينغز” التابعة لها، قامتا بإلغاء 3 رحلات إلى بيروت كانت مقررة بعد ظهر الإثنين، حسب لوحة المعلومات في المطار، وموقع تتبع “Flightradar24”.

وأظهرت بيانات “Flightradar24″ أيضا أن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتين ليل الأحد، كما ألغت شركة طيران صن إكسبرس التركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة إيه جيت التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة طيران إيجه اليونانية والخطوط الجوية الإثيوبية وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت الإثنين”.

هذا ويشهد جنوب لبنان اشتباكات بوتيرة متصاعدة منذ الثامن من أكتوبر 2023، وتصاعد التوتر بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، على خلفية حادثة مجدل شمس، حيث قتل 12 طفلا بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم كانوا يرتادونه في البلدة، وأصيب 40 آخرون، واتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق الصاروخ، وتوعدت بالرد، فيما نفى حزب الله علاقته بالحادث.