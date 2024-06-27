مقتل شخصين بقصف إسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سوريا

شنت إسرائيل “عدوانا جويا” استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر عسكري القول: “عند حوالي الساعة 23:40 الأربعاء شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وتنفذ إسرائيل ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها كثفت غاراتها منذ حرب إسرائيل على غزة.