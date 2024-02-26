مقتل شخصين بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على محيط بعلبك، جنوب لبنان بحسب موقع النشرة اللبناني.

وقال الموقع إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا مزرعة في منطقة عدوس بمحيط مدينة بعلبك.

وافاد مراسل “النشرة” في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على منطقة مفتوحة في الجرمق مكان سقوط المسيرة الاسرائيلية قبل ظهر اليوم.

وكانت مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمز سقطت في منطقة الجبل الرفيع بعد تعرضها لنيران مضادات ارضية.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بـ”اعتراض صاروخ أرض- جوّ في مرج ابن عامر شمال إسرائيل، أُطلق من لبنان، وحاول اعتراض طائرة مسيّرة إسرائيليّة.

وقام الجيش الإسرائيلي بقصف عدة مناطق في جنوب لبنان ووصل القصف إلى منطقة بعلبك لأول مرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بضرب أهداف تابعة لحزب الله في عمق لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ “طائرات حربيّة شنّت غارت ، استهدفت مجمّعات استخدمتها وحدة الدّفاع الجوّي التّابعة لـ”​حزب الله​” في ​البقاع​، وذلك ردًّا على إطلاق صواريخ أرض- جوّ باتجاه طائرة مسيّرة من دون طيّار من طراز “زيك”، سقطت في وقت سابق من اليوم”.

وعقب الغارات الإسرائيلية أعلن حزب الله استهداف تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية وإصابته مباشرة.