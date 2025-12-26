مقتل شخصين.. عاصفة تضرب كاليفورنيا والأرصاد تحذر: الكارثة قد تتفاقم

ضربت عاصفة قوية اليوم جنوب كاليفورنيا، محدثة فيضانات وانهيارات طينية محتملة بعد يوم واحد فقط من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة أودت بحياة شخصين على الأقل.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأمطار الجديدة قد تتسبب في تدفق الحطام في المناطق المنكوبة، خصوصاً المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات مؤخراً، حيث فقدت الغطاء النباتي وأصبحت أكثر عرضة للانجرافات الطينية والانهيارات الأرضية.

وأكد شون ميليريك، المتحدث باسم إطفاء مقاطعة سان برناردينو، أن أكثر من 150 من رجال الإطفاء يعملون على مدار الساعة لمواجهة الطوارئ، مشيراً إلى أن “الوضع يتطلب تضافر كل الجهود للتعامل مع المخاطر المحتملة”.

وأصدرت إدارة مأمور المقاطعة تحذيراً بالإخلاء لبلدة رايتوود الجبلية، الواقعة على بعد نحو 130 كيلومتراً شمال شرق لوس أنجلوس، تحسباً لانزلاقات طينية محتملة، في الوقت الذي غطت فيه الصخور والحطام وطبقات الطين السميكة الطرق الرئيسية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة.

وأوضح رجال الإطفاء أنهم تمكنوا من إنقاذ أشخاص محاصرين في سياراتهم نتيجة انجراف الطين والحطام على الطرق المؤدية إلى البلدة، إلا أن عدد المنقذين لم يتضح بعد بشكل نهائي.

وعلى مستوى الولاية، أدى الطقس العاصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 120 ألف شخص، وفق بيانات موقع “باورأوتإيدج يوإس”، فيما تحولت محطات الوقود والمقاهي المحلية التي تعمل بالمولدات الكهربائية إلى ملاجئ مؤقتة للسكان والزوار.

هذا ويعد جنوب كاليفورنيا من المناطق الأكثر تعرضاً للفيضانات والانهيارات الطينية بعد الحرائق، حيث تترك النيران خلفها مناطق عارية من الغطاء النباتي القادر على امتصاص المياه.

وتشهد السنوات الأخيرة تزايداً في شدة الأمطار الموسمية والعواصف المفاجئة، ما يزيد من تعقيد جهود الإطفاء والإغاثة، ويشكل تهديداً مباشراً على حياة السكان والممتلكات.

A powerful storm continues to batter California, triggering mudslides, severe flooding and multiple evacuations.



It’s a record-setting Christmas Day for rain in the Golden State and more is expected Friday. Officials are warning travelers to reconsider holiday travel plans as… pic.twitter.com/3Llt83jlhT — PBS News (@NewsHour) December 25, 2025

Record rainfall in Southern California caused flooding inside a Los Angeles parking garage. pic.twitter.com/MLX8Zp7ytt — Moshe Schwartz (@YWNReporter) December 25, 2025

No casualties have been reported amid torrential rains that drenched Southern California this week, bringing severe Christmas flooding, evacuations, and rooftop emergency rescues – like this one captured by a San Bernardino County resident. pic.twitter.com/nAF3BJID1G — CGTN America (@cgtnamerica) December 26, 2025

Check out these views from Los Angeles as they saw heavy rain and flash flooding on Christmas Eve. Parts of the city received six inches of rainfall – That's nearly HALF of LA's yearly precipitation in just 72 hours!



LEARN MORE: https://t.co/kuYxooqe97#LAwx pic.twitter.com/Tcym4t7yD7 — WeatherNation (@WeatherNation) December 26, 2025

#BREAKING #USA #CALIFORNIA #CA #Storm #Tormenta

Terrible scenes from Wrightwood..



🔴 CALIFORNIA :📹 WRIGHTWOOD EXPERIENCED SEVERE FLOODING, MUDSLIDES, AND DEBRIS FLOWS DUE TO A POWERFUL STORM



bringing heavy, prolonged rainfall to Southern California.

The area was particularly… pic.twitter.com/fcxSu6Rg1n — LW World News (@LW_WorldNews) December 25, 2025

12-25-25 – An evacuation warning has been issued for the town of Wrightwood as another powerful storm system could bring more flooding and mudslides to Southern California. This video taken on Christmas Eve shows a car buried in mud. https://t.co/6ZjTIdPJJh pic.twitter.com/47r2WfCcYS — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) December 25, 2025