مقتل شخصين.. عاصفة تضرب كاليفورنيا والأرصاد تحذر: الكارثة قد تتفاقم

ضربت عاصفة قوية اليوم جنوب كاليفورنيا، محدثة فيضانات وانهيارات طينية محتملة بعد يوم واحد فقط من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة أودت بحياة شخصين على الأقل.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأمطار الجديدة قد تتسبب في تدفق الحطام في المناطق المنكوبة، خصوصاً المناطق التي اجتاحتها حرائق الغابات مؤخراً، حيث فقدت الغطاء النباتي وأصبحت أكثر عرضة للانجرافات الطينية والانهيارات الأرضية.
وأكد شون ميليريك، المتحدث باسم إطفاء مقاطعة سان برناردينو، أن أكثر من 150 من رجال الإطفاء يعملون على مدار الساعة لمواجهة الطوارئ، مشيراً إلى أن “الوضع يتطلب تضافر كل الجهود للتعامل مع المخاطر المحتملة”.
وأصدرت إدارة مأمور المقاطعة تحذيراً بالإخلاء لبلدة رايتوود الجبلية، الواقعة على بعد نحو 130 كيلومتراً شمال شرق لوس أنجلوس، تحسباً لانزلاقات طينية محتملة، في الوقت الذي غطت فيه الصخور والحطام وطبقات الطين السميكة الطرق الرئيسية في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 نسمة.
وأوضح رجال الإطفاء أنهم تمكنوا من إنقاذ أشخاص محاصرين في سياراتهم نتيجة انجراف الطين والحطام على الطرق المؤدية إلى البلدة، إلا أن عدد المنقذين لم يتضح بعد بشكل نهائي.
وعلى مستوى الولاية، أدى الطقس العاصف إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 120 ألف شخص، وفق بيانات موقع “باورأوتإيدج يوإس”، فيما تحولت محطات الوقود والمقاهي المحلية التي تعمل بالمولدات الكهربائية إلى ملاجئ مؤقتة للسكان والزوار.
هذا ويعد جنوب كاليفورنيا من المناطق الأكثر تعرضاً للفيضانات والانهيارات الطينية بعد الحرائق، حيث تترك النيران خلفها مناطق عارية من الغطاء النباتي القادر على امتصاص المياه.
وتشهد السنوات الأخيرة تزايداً في شدة الأمطار الموسمية والعواصف المفاجئة، ما يزيد من تعقيد جهود الإطفاء والإغاثة، ويشكل تهديداً مباشراً على حياة السكان والممتلكات.
اترك تعليقاً