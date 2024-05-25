مقتل شخص بانفجار سيارة في سوريا

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في قلب العاصمة السورية دمشق، ما أدى لمقتل شخص ووقوع أضرار مادية.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة “سانا” الرسمية السورية، “إن شخصا استشهد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة قرب طلعة الإسكان”، ونشرت الوكالة صورة لاحتراق 3 سيارات كانت مركونة في مكان التفجير.

ووفق ما تم تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن “التفجير وقع بالقرب من مدرسة “بكري قدورة” في منطقة المزة”.

هذا وشهدت سوريا منذ عام 2011 عشرات التفجيرات في معظم المحافظات، والتي أودت بحياة المئات من المدنيين.