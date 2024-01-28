مقتل شخص برصاص مجهولين أثناء قداس في إسطنبول

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، مقتل شخص برصاص مسلحين اثنين كانا ملثمين، أطلقا النار على الضحية خلال قداس في كنيسة في إسطنبول.

ونقلت رويترز عن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قوله: “فتحنا تحقيقا شاملا في الواقعة وبدأنا العمل للقبض على المهاجمين”.

ووقع الهجوم حولي الساعة 8 و40 دقيقة بتوقيت جرينتش في كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية بمنطقة صاري ير، واستهدف شخصا واحدا مما أدى إلى مقتله أثناء القداس.

من جهته بين حاكم إسطنبول داود جول للصحفيين إن القتيل مواطن تركي ولم يصب أي شخص آخر، مؤكدا أن المهاجمين أطلقا النار على شخص واحد فقط.

وأظهرت لقطات مصورة من الكنيسة عدة سيارات للشرطة والإسعاف خارج المبنى، فيما لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم أو سبب استهداف القتيل.

وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اتصل بقس الكنيسة ومسؤول محلي من الحزب الحاكم لتقديم تعازيه.

كما قدم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تعازيه بعد صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية.

وقال: “أعبر عن تضامني مع كنيسة سانتا ماريا… بإسطنبول بعدما تعرضت لهجوم مسلح خلال القداس أدى إلى مقتل شخص”.