مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم جنوب طرابلس

أفاد مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار لغم بفريق هندسة الميدان لنزع الألغام.

وأوضح المركز في بيان، أن الفريق المكلف بمرافقة فرقة نزع الألغام التابعين للمستشفى الميداني طريق المطار، قام اليوم الاثنين، بإسعاف فريق هندسة الميدان لنزع الألغام التابع لإدارة التحري والتحقيقات الجنائية التابع للمباحث الجائية فرع الوسطى الذي تعرض لانفجار لغم بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.

وتسبب الانفجار في مقتل:

نائب عريف عبدالحميد عمر رفيد.

وإصابة بليغة لـ:

محمد الشنطي حالته خطير.

وجروح متوسطة لـ:

نائب عريف حسام محمد دغمان. مساعد ضابط / عبدالسميع خليفة حداقة. علي الطويلب.

هذا وتم إسعاف الجرحى بالمستشفى الميداني صلاح الدين ونقل الحالة إلى مستشفى الجامعي طرابلس ومستشفى طرابس المركزي لاستكمال علاجهم ونقل القتيل إلى دار الرحمة بالمستشفى الجامعي طرابلس.

كما أشار مركز الطب الميداني والدعم إلى تعرض مواطنين اثنين أمس الأحد، في طريق المطار إلى إنفجار لغم أدى إلى وفاتهم على الفور حيث تم نقلهم من قِبل الفريق المكلف بمرافقة فرقة نزع الألغام التابع للمستشفى الميداني طريق المطار وتم نقل الجثامين إلى دار الرحمة بالمستشفى الجامعي طرابلس.