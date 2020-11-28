مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار مطعم بالعاصمة السعودية

عين ليبيا | نُشر: السبت، 28 نوفمبر 2020 - 16:44 | آخر تحديث: 28 نوفمبر 2020 - 16:45 نُشر: السبت، 28 نوفمبر 2020 - 16:44
دولي
تويتر
حادث تسرب غاز نتج عنه وميض لحظي

أفاد الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين، جراء انفجار، بسبب تسرب غاز، في أحد المطاعم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “باشر مدني الرياض حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه وميض لحظي تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص آخرين”.

آخر تحديث: 28 نوفمبر 2020 - 16:45
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