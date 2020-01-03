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مقتل شخص وإصابة آخرين في حادثة طعن بباريس

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 يناير 2020 - 17:26
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الشرطة قتلت منفذ العملية. [أرشيف/رويترز]

أفادت وكالة “فرانس برس” بمقتل شخص في عملية طعن وقعت، الجمعة، في حديقة فيلجويف جنوب العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن شرطيين من منطقة «إيه-لي-روز» المجاورة قتلوا منفذ عملية الطعن التي جرح فيها شخصان إصابة أحدهما بالغة.

 

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