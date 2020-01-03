مقتل شخص وإصابة آخرين في حادثة طعن بباريس

أفادت وكالة “فرانس برس” بمقتل شخص في عملية طعن وقعت، الجمعة، في حديقة فيلجويف جنوب العاصمة الفرنسية باريس.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن شرطيين من منطقة «إيه-لي-روز» المجاورة قتلوا منفذ عملية الطعن التي جرح فيها شخصان إصابة أحدهما بالغة.
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أفادت وكالة “فرانس برس” بمقتل شخص في عملية طعن وقعت، الجمعة، في حديقة فيلجويف جنوب العاصمة الفرنسية باريس.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن شرطيين من منطقة «إيه-لي-روز» المجاورة قتلوا منفذ عملية الطعن التي جرح فيها شخصان إصابة أحدهما بالغة.
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