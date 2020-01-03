مقتل شخص وإصابة آخرين في حادثة طعن بباريس

الشرطة قتلت منفذ العملية. [أرشيف/رويترز]

أفادت وكالة “فرانس برس” بمقتل شخص في عملية طعن وقعت، الجمعة، في حديقة فيلجويف جنوب العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إن شرطيين من منطقة «إيه-لي-روز» المجاورة قتلوا منفذ عملية الطعن التي جرح فيها شخصان إصابة أحدهما بالغة.