مقتل شرطي وإصابة آخر بقصف إسرائيلي جنوب سوريا

قُتل شرطي وأصيب آخر بجروح جراء قصف إسرائيلي على جنوب سوريا، الأربعاء، غداة غارة على دمشق أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل، مساء الثلاثاء .

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة مدينة القنيطرة قوله: “استشهد عنصر من قوى الأمن الداخلي، وأصيب آخر بجروح، جراء عدوان إسرائيلي استهدف المدخل الشرقي للمدينة”.

ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، “فإنّ القصف جرى بمسيّرة إسرائيلية استهدفت مبنى حكومياً وقسم شرطة عند مدخل مدينة القنيطرة الواقعة في الجولان، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح”.

يأتي ذلك غداة مقتل 7 مدنيين في قصف إسرائيلي، استهدف مبنى سكنياً في دمشق، وفق وزارة الدفاع السورية.

وقال المرصد من جهته إن القصف أودى بحياة 9 مدنيين، و4 آخرين.

ومنذ بدء النزاع في سوريا العام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في هذا البلد، مستهدفة مواقع لقوات الجيش وأهدافاً تدعي أنها إيرانية وأخرى لـ”حزب الله”، كما شنّت إسرائيل في الأيام الماضية غارات جوية داخل سوريا، واستهدفت المعبر الحدودي الذي يربط لبنان بسوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أن ستتصدى لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. ومنذ بدء غاراتها المكثفة في لبنان في 23 سبتمبر (أيلول)، تدعي إسرائيل على أنها ستعمل على الحؤول دون نقل حزب الله لـ«وسائل قتالية» من سوريا إلى لبنان.

وسجّلت في دمشق 3 استهدافات إسرائيلية في أقل من 10 أيام وفق “سانا”.