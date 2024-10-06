مقتل ضابط إسرائيلي في معارك شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، “مقتل ضابط برتبة رائد احتياط متأثرا بجراح أصيب بها في معارك شمال غزة”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، “أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل “الرائد نير حداد”، البالغ من العمر 28 عاما، وهو من مستوطنة “بيتح تكفا” الإسرائيلية وكان يخدم في اللواء الثامن، متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح بليغة”.

وفي وقت سابق، كانت قتلت إسرائيلية وأُصيب 13 آخرون في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية.

هذا ودخلت الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عامها الثاني، وراح ضحيتها أكثر من 50 ألفاً بين قتيل ومفقود.