مقتل ضابط رفيع في «هيئة الأركان العامة الروسية» بانفجار سيارته

أعلنت لجنة التحقيق الروسية وفاة الفريق فانيل سارفاروف، رئيس قسم التدريب العملياتي بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إثر انفجار سيارته في شارع ياسينيفايا بالعاصمة موسكو.

وأوضحت اللجنة أن العبوة الناسفة كانت مثبتة أسفل السيارة، وأسفر الانفجار عن تضرر ما لا يقل عن سبع سيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الحادث، فيما أصيب السائق بجروح متفاوتة.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إلى تصنيف الجريمة قانونيًا على أنها قتل نُفذ بوسيلة تنطوي على خطر عام، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالمتفجرات، وفقًا للمادتين 105 و222.1 من القانون الجنائي الروسي.

وأكدت اللجنة أن المحققين والخبراء الجنائيين المتمرسين من المقر المركزي يجرون حاليًا فحص مسرح الحادث، بما في ذلك خبرات الطب الشرعي والمتفجرات، إلى جانب استجواب الشهود وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأشار التقرير إلى دراسة احتمال تورط جهات استخباراتية أوكرانية في تنفيذ الاغتيال، ضمن عدد من الفرضيات التي يفحصها المحققون.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع وتيرة الهجمات والتصفيات المستهدفة التي تستهدف كبار المسؤولين العسكريين، ما يعكس استمرار الحرب السيبرانية والاستخباراتية والميدانية بين البلدين، وتأثيرها على الأمن الداخلي الروسي.