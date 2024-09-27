مقتل ضابط مصري في أسوان

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل ضابط خلال اشتباكات مع عنصر إجرامي مسلح في محافظة أسوان.

وقال بيان للأمن المصري: “بتاريخ 26 سبتمبر الجاري وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها “أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة “سبق إتهامه والحكم عليه فى العديد من القضايا الجنائية”.

وتابع البيان: “حال محاولة استيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد النقيب محمود جمال فريد محمود من قوة “مديرية أمن أسوان” ومصرع العنصر وعُثر بحوزته على “بندقية آلية– عدد 7 خزينة– عدد كبير من الطلقات”.

يذكر أنه وبحسب وسائل الإعلام المصرية، ولد “الضابط محمود جمال فريد عمر”، في قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عام 1997، والتحق بأكاديمية الشرطة وتخرج منها عام 2019، وهو متزوج ولديه طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وخدم في مختلف الأقسام بمحافظة المنوفية حتى انتقل في 25 من شهر يوليو الماضي إلى مدينة أسوان لتولي منصب معاون مباحث كوم أمبو بمديرية أمن أسوان.