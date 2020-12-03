مقتل طفل وإصابة آخرين في اشتباكات بمدينة العجيلات

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بمقتل طفل وإصابة آخرين، جراء اشتباكات مسلحة في مدينة العجيلات غربي ليبيا.

وبحسب المصادر، فقد قُتِل الطفل الليبي بعد خروجه من الامتحان أمام مدرسته.

وقُتِل الطفل الليبي مصعب جمعة ضوء بن مسعود، 16 عامًا، وأصيب طالبان آخران، برصاص عشوائي جراء اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة.

هذا وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة الاعتداء الذي وصفته بـ”الوحشي” الذي تعرض له الأطفال أثناء خروجهم من المدرسة في مدينة العجيلات، والذي أودى بحياة الطفل مصعب جمعة ضوء بن مسعود البالغ من العمر 16 عاماً وإصابة طفلين آخرين، جميعهم كانوا في زيهم المدرسي.

ودعت البعثة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة.