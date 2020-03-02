مقتل طفل وإصابة «4» من عائلة واحدة جراء قصف قوات حفتر في طرابلس

قوات حفتر تقصف طريق الشوك [صحيفة المتوسط]

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين من عائلة واحدة بجروح خطيرة؛ جراء قصف شنتهقوات خليفة حفتر، الأحد، على منزلهم جنوبي العاصمة طرابلس.



وقال مكتب الإعلام الحربي لعملية “بركان الغضب”، التابعة للحكومة، في بيان، إن قوات حفتر استهدفت المنازل المدنية في طريق “الشوك” بقذيفة صاروخية، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح خطيرة.



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت قوات الحكومة الليبية، مقتل 23 مسلحا واعتقال 4 آخرين من قوات خليفة حفتر، خلال تصديها السبت، لهجمات شنتها الأخيرة في عدة محاور جنوبي طرابلس.



وتواصل قوات حفتر هجماتها في خرق متكرر لوقف لإطلاق النار قائم منذ 12 يناير/ كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، وفي تحدٍ لقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/ شباط الماضي، ويدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.



ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، والتي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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