مقتل طيار إثر تحطم طائرة في النمسا

لقي قائد طائرة صغيرة حتفه بعد تحطمها في ولاية سالزبورغ النمساوية، الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية “إيه بي يه”.

وأفادت الشرطة النمساوية بأن “الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت أثناء هبوطها بالقرب من مطار “زيل آم سي””.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن “الطيار كان هو الشخص الوحيد على متن الطائرة التي تحطمت”.

وذكرت فرق الإطفاء أن “الطائرة هبطت في حقل دون أن تشتعل فيها النيران”، ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي معلومات عن مسار الرحلة أو هوية الطيار.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية: “إن لجنة التحقيق في حوادث الطيران في النمسا ستتولى التحقيق في الحادث”.