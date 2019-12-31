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مقتل طيار سوري منشق «ذبحاً» أمام زوجته في إسطنبول

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 31 ديسمبر 2019 - 18:31
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إسماعيل الملا انشق عن الجيش السوري في العام 2012. [سوشيال ميديا]

أفادت وسائل إعلام سورية، بمقتل الطيار السوري إسماعيل الملا عمير، قائد مجلس دير الزور العسكري المعارض، ذبحاً، صباح الثلاثاء، في ضواحي مدينة اسطنبول التركية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن القاتل هو ابن أخ الملا وأنه ذبحه وقطع رأسه أمام زوجته وطفلته الصغيرة.

يُشار أن إسماعيل الملا انشق عن الجيش السوري في العام 2012، وأصبح قائدا لمجلس مدينة دير الزور العسكري التي ينحدر منها.

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ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر أمني قوله إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في الشقة، وإن أسباب جريمة القتل لا تزال غير معروفة.

 

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