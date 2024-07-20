مقتل «عبد الرحمن البيشي» أحد أبرز قادة قوات «الدعم السريع»

لقي المقدم عبد الرحمن البيشي، أبرز قادة قوات الدعم السريع في السودان، مصرعه خلال المعارك الدائرة في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد، اليوم السبت.

وذكر موقع «العربي الجديد» أن القائد البيشي قُتل خلال غارة جوية للجيش السوداني على تجمع لقوات الدعم السريع كانوا يحاولون دخول مدينة سنار من منطقة مايرنو على حدود الولاية.

ويعد البيشي من أبرز قادة «الدعم السريع»، ويقود قطاع منطقة النيل الأزرق، وينحدر البيشي من قبيلة رفاعة، كبرى قبائل المنطقة، وقاد العمليات العسكرية في كل من مدن سنار وسنجة والدندر ومناطق الدالي والمزموم، وفيما لم تعلن قوات الدعم السريع مقتله رسمياً، نعته صفحات ومنصات لقادة منها وأشادت بتاريخه.

وتزايدت حدة المعارك في ولاية سنار بعد تقدم قوات الدعم السريع في عدد من مدنها، ما ينذر بالتقدم أكثر نحو مدينة الدمازين على الحدود الشرقية مع إثيوبيا.