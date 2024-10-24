مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق وريف حمص

أفاد مصدر عسكري سوري، ليل الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق ونقطة عسكرية في ريف حمص أسفرت عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وأضاف المصدر العسكري: “حوالي الساعة 03:40 فجر اليوم الخميس، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص”.

وأردف: “أسفر العدوان عن استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية”.

ويتعرض حي كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق لاعتداءات إسرائيلية متكررة تطال الأبنية السكنية في المكان.