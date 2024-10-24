مقتل عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين في غزة ولبنان

قال موقع “حدشوت بزمان” الإسرائيلي، إن “أربعة جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا وأصيب آخرون، خلال التوغل البري والمعارك مع “حزب الله” في جنوب لبنان”.

وبالإعلان عن مقتل الجنود الأربعة جنوبي لبنان، “يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي من جنود ومستوطنين منذ بداية شهر أكتوبر الجاري إلى 56 قتيلًا بفعل ضربات “حماس” في قطاع غزة وضربات “حزب الله” وجبهات الإسناد”.

وأوضحت منصة “عكا” لمتابعة الشؤون الإسرائيلية، أن “جبهة لبنان وضربات “حزب الله” في “العمق الإسرائيلي” أدت لمقتل 33 جنديًا ومستوطنًا”.

وأفادت بأن “حماس”ن “قتلت في قطاع غزة 11 جنديًا وضابطًا من جيش الاحتلال، بالإضافة لـ 10 قتلى بفعل عمليات بالضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وقتيلين بطائرات مسيرة وصواريخ من جبهات الإسناد”.