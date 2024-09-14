مقتل عشرات الفلسطنيين بقصف إسرائيلي أحياء سكنية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ،اليوم السبت، “غارة دقيقة” في منطقة الفرقان بمدينة غزة، كما قتل ما لايقل عن 14 فلسطينياً في غارة إسرائيلية استهدفت وحدة سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال الجيش في بيان إنه “شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة دقيقة على عاصر حماس الذين كانوا يعملون داخل مبنيين عسكريين في منطقة الفرقان في مدينة غزة”، مشيرا إلى أن “المسلحين استخدموا الهياكل العسكرية لتنفيذ أنشطة إرهابية مختلفة ولتصنيع الأسلحة”.

وأضاف أن “المباني العسكرية التي تستخدمها حماس تقع بجوار منطقة كانت تستخدم في السابق كمدرسة، وهي تستخدم حاليا كملجأ”، مؤكدا أن” الجيش لم يقصف منشأة للوقود في المنطقة قبل الغارة، كما تم اتخاذ خطوات عديدة للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، والحصول على معلومات استخباراتية إضافية”

وفي السياق، قتل ما لايقل عن 14 فلسطينياً في غارة جوية إسرائيلية على غزة، اليوم السبت، استهدفت وحدة سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن “اثنين آخرين قُتلا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وجباليا في الشمال، وثلاثة في المواصي بالجنوب”.

وجاءت هذه الغارات في أعقاب غارات جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصابت مخيماً للخيام يوم الثلاثاء، ومدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي النازحين يوم الأربعاء.

وتسببت الحرب في دمار واسع النطاق، وشردت نحو 90 في المائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، غالباً عدة مرات، وأغرقت المنطقة في أزمة إنسانية حادة.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 41 ألف فلسطيني قتلوا منذ بدء الحرب. ويشكل النساء والأطفال أكثر من نصف القتلى. وتقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 17 ألف مقاتل في الحرب.

يأتي ذلك، فيما أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، عن 9 فلسطينيين من قطاع غزة، ممن اعتقلوا خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف و700 مواطن في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي عام 1948.