مقتل عشرات الفلسطينيين في غزة  و«حماس» تنعي مرافقي «هنية»!

قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان “حركة حماس”، مقتل مرافقي رئيس المكتب السياسي السابق للحركة “إسماعيل هنية” والعاملين في مكتبه.

وقتل 14 فلسطينياً وأصيب العشرات، جراء قصف الجيش الإسرائيلي مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن “طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم البريج وسط القطاع وسيارة شمال مدينة رفح جنوبه، ما أدى إلى مقتل 12 فلسطينياً وإصابة آخرين”.

وقتل فلسطينيان وأصيب 17 جراء قصف إسرائيلي بالمدفعية خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح، فيما أصيب 5 فلسطينيين بنيران دبابات الجيش الإسرائيلي في بلدة القرارة في خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أحياء تل الهوا والصبرة والزيتون، بينما شن طيرانه غارة على منطقة عسقولة.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من اكتوبر الماضي إلى 40139 قتيلا و92743 جريحاً.

في السياق، نعت حركة “حماس” مرافقي رئيس المكتب السياسي السابق للحركة إسماعيل هنية والعاملين في مكتبه، مبينة أنهم “قتلو في قصف مخيم الشاطئ يوم أمس الاثنين”.

وقالت الحركة في بيان إن “هذه الجريمة تظهر حجم الحقد الذي يحمله الاحتلال على كل من ارتبط من قريب أو بعيد بالشهيد القائد إسماعيل هنية، وهو ما يعد استمرارا لجرائم سابقة ارتكبت في هذا السياق، ليس بدءاً باغتيال أبنائه وأحفاده، وقصف بيوت أقاربه على رؤوس ساكنيها، وليس انتهاء بجريمة اغتياله في طهران”.

وشددت على أن “جرائم الاحتلال لن تكسر بأي حال من الأحوال إرادة المقاومة في نفوس أبناء شعبنا ومقاومتنا، وأن الحركة التي قدمت ككل مكونات شعبنا العظيم فلذات أكبادها في هذه المعركة ستواصل مسيرة المقاومة والجهاد حتى دحر العدو وانكساره أمام الإرادة الفلسطينية المباركة”.

هذا وكانت “حماس”، أعلنت اغتيال “هنية” خلال تواجده في مقر إقامته في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة جثث 6 رهائن من غزة

في ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، “استعادة جثث 6 رهائن كانت قد احتجزتهم “حركة حماس”.

وقال الجيش في بيان، “إن قواته استعادت الجثث في عملية ليلية جنوبي غزة، من منطقة خان يونس”.

وأوضح البيان: “في عملية مشتركة نُفذت الليلة الماضية (الاثنين)، تمكن الجيش وجهاز الأمن العام من انتشال جثامين المخطوفين ياغيف بوختشاف، وألكسندر دنتسيغ، وأفراهام موندر، ويورام مِتسغر، وناداف بوبلوِل وحاييم بيري من منطقة خان يونس”.