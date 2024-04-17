  مقتل عشرات المدنيين باشتباكات جديدة في السودان

قتل 25 مدنيا وأصيب 100 آخرين، خلال اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في اليومين الماضيين، في الأحياء الغربية لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما أعلنت منظمة “محامو الطوارئ” الحقوقية السودانية،

وأفاد شهود عيان لوكالة “فرانس برس”، بأن “الاشتباكات دفعت بمئات النازحين إلى الفرار من مخيم أبوشوك إلى مدينة الفاشر القريبة منه بعدما وصلت المعارك إلى قلب المخيم”.

هذا وتشهد ولاية شمال دارفور منذ أيام اشتباكات على جبهتين، الأولى بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة غربي الفاشر وفي مدينة مليط التي تقع إلى الشمال منها على بعد 100 كيلومتر، والثانية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في الفاشر نفسها.

وأدت الحرب في السودان خلال عام واحد إلى سقوط آلاف القتلى بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، كما دفعت الحرب البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمرت البنى التحتية، وتسببت بتشريد أكثر من 8,5 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.