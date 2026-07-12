مقتل عشرات المسلحين.. عملية «شعبان» تتواصل في بلوشستان

أعلنت مصادر أمنية باكستانية مقتل ثلاثة مسلحين ينتمون إلى ما تصفه السلطات بـ”فتنة الخوارج”، خلال عملية “شعبان” العسكرية المتواصلة في إقليم بلوشستان، ما رفع إجمالي عدد القتلى منذ انطلاق العملية في 5 يونيو إلى 105 مسلحين.

ونقلت قناة “جيو نيوز” الباكستانية عن المصادر الأمنية قولها إن المرحلة الحالية من عملية “شعبان” أسفرت حتى الآن عن مقتل 67 مسلحًا، بينما ارتفع إجمالي عدد القتلى منذ بدء العملية إلى 105 مسلحين.

وأطلقت السلطات الباكستانية عملية “شعبان” عقب الهجوم الذي استهدف مركز شرطة “مانجي دام” في منطقة زيارات بإقليم بلوشستان، وهو الهجوم الذي نسبته إسلام آباد إلى عناصر من الجماعة التي تصنفها باسم “فتنة الخوارج”.

وتشارك في تنفيذ العملية قوات الجيش الباكستاني، وحرس الحدود، وشرطة بلوشستان، ضمن حملة أمنية واسعة تستهدف ملاحقة المسلحين وتفكيك معاقلهم في الإقليم.

وأكدت المصادر الأمنية أن القوات تواصل تنفيذ عمليات تمشيط ومداهمات تستند إلى معلومات استخباراتية، مضيفةً أن العملية ستستمر حتى القضاء على آخر مسلح، في إطار استراتيجية تستهدف استعادة الأمن ومنع الجماعات المسلحة من إعادة تنظيم صفوفها.

ويُعد إقليم بلوشستان، الواقع جنوب غربي باكستان، من أكثر مناطق البلاد اضطرابًا، إذ يشهد منذ سنوات هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن والمنشآت الحكومية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية، في ظل نشاط جماعات مسلحة وانفصالية وتنظيمات متشددة.

وتكثف السلطات الباكستانية عملياتها العسكرية والأمنية في الإقليم، مؤكدةً أن هدفها القضاء على التهديدات المسلحة وتعزيز الاستقرار، فيما تتهم في مناسبات عدة أطرافًا خارجية، بينها الهند، بدعم بعض الجماعات المسلحة، بينما تنفي نيودلهي تلك الاتهامات باستمرار.

وتأتي عملية “شعبان” ضمن حملة أمنية موسعة تنفذها السلطات الباكستانية في إقليم بلوشستان، الذي يشهد تحديات أمنية مستمرة نتيجة نشاط جماعات مسلحة وانفصالية.

وتؤكد إسلام آباد أن عملياتها العسكرية تستهدف استعادة الاستقرار وتعزيز الأمن في الإقليم، بينما تواصل توجيه اتهامات للهند بدعم بعض الجماعات المسلحة، وهي اتهامات ترفضها نيودلهي.