مقتل عشرات المهاجرين بغرق مركبهم قبالة سواحل اليمن

قتل عشرات الأشخاص بعد غرق مركب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية في بيان: “حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن، حيث غرق قارب يحمل 260 مهاجرا أمس، أسفر عن 39 قتيلا، 150 مفقودا، و71 ناجيا”، مشيرا إلى أن “المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين”.

هذا وبحسب “منصة يمن فيوتشر”، “زادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، لا سيما قبالة السواحل الشرقية والغربية لليمن، وعادة ما يسلك المهاجرون الأفارقة، خاصة من إثيوبيا والصومال، طريقا محفوفا بالمخاطر، يبدأ من القرن الإفريقي وصولا إلى خليج عدن، بعدما أصبح اليمن نقطة انطلاق نحو السعودية ودول الخليج بحثا عن فرص عمل”.