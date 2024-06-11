مقتل عشرات المهاجرين بغرق مركبهم قبالة سواحل اليمن

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 12:00 نُشر: الثلاثاء، 11 يونيو 2024 - 12:00
منوعات
Globallookpress
مصرع 39 شخصا جراء غرق مركب مهاجرين

قتل عشرات الأشخاص بعد غرق مركب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة السواحل اليمنية.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية في بيان: “حادث مأساوي قبالة سواحل اليمن، حيث غرق قارب يحمل 260 مهاجرا أمس، أسفر عن 39 قتيلا، 150 مفقودا، و71 ناجيا”، مشيرا إلى أن “المنظمة تقدم مساعدات فورية للناجين”.

هذا وبحسب “منصة يمن فيوتشر”، “زادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، لا سيما قبالة السواحل الشرقية والغربية لليمن، وعادة ما يسلك المهاجرون الأفارقة، خاصة من إثيوبيا والصومال، طريقا محفوفا بالمخاطر، يبدأ من القرن الإفريقي وصولا إلى خليج عدن، بعدما أصبح اليمن نقطة انطلاق نحو السعودية ودول الخليج بحثا عن فرص عمل”.

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