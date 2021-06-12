مقتل فتاة فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية شمال القدس

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت، إن حرس الحدود الإسرائيلي قتل فتاة فلسطينية بزعم أنها تحمل سكينا في الضفة الغربية.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: “قبل قليل وصلت مشتبهة وبحوزتها سكين إلى معتقل قلنديا، وأطلق حارس الأمن الذي قام برصدها النار نحوها وبتحييدها”.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن “الأسيرة المحررة ابتسام خالد كعابنة (27 عاما) استشهدت مساء اليوم، عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة”.

وقال شقيقها محمد خالد كعابنة لـ”وفا”، إن الاحتلال أطلق النار عليها عند الحاجز، واستشهدت متأثرة بجروحها بعد أن تم تركها ملقاة على الأرض.

وأضاف، أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلتها عام 2015 وأمضت 18 شهرا في سجونه.