إسرائيل تهدم 1000 مسجد في غزة.. ومقتل 28 فلسطيني بالضفة

شن الجيش الإسرائيلي، “حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية،ما أدى إلى مقتل فلسطيني في جنين”.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، “بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الحي الشرقي بمدينة جنين”، فيما أعلنت لجنة إعلامية فلسطينية، الثلاثاء، “مقتل 28 شخصا وتهجير 20 ألفا جراء العملية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية”.

وقالت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، في بيان اليوم، أورده المركز الفلسطيني للإعلام:”وسّعت قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها ليشمل الحي الشرقي والأماكن المحيطة به للمرة الثالثة منذ بدء العملية العسكرية شمال الضفة، وسط إغلاق لعدد من الشوارع والدفع بآليات عسكرية مدرعة”.

وأشارت اللجنة إلى “مقتل الشاب جهاد علاونة في الحي الشرقي من المدينة بعد إصابته برصاص الاحتلال ومنع طواقم الإسعاف من إنقاذه، ليرتفع عدد القتلى في جنين ومخيمها منذ بدء العدوان إلى 29، أحدهم برصاص أجهزة السلطة”.

ووفق اللجنة: “شهدت المنطقة الشرقية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وسط عمليات تجريف للشوارع وتدمير لممتلكات الأهالي”.

ولفتت إلى “إحراق قوات الاحتلال منازل وفجرت شقة سكنية في الحي الشرقي من جنين، وإجبار عائلات على مغادرة منازلها تحت التهديد بالقصف” ، موضحة أن “قوات الاحتلال تقوم بعملية تدمير وإغلاق للحي بشكل كامل، والسيطرة على عدد من العمارات السكنية، ونشر عشرات ال ليات العسكرية بينها مدرعات وجرافات”.

وأشارت إلى أن “العدوان على جنين تسبب بتهجير نحو 20 ألفا من سكان المخيم جنين، لجأوا إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم”.

وحذرت اللجنة من “تنفيذ الاحتلال مخططا بتغيير معالم مخيم جنين من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي”.

وافادت بأن “قوات الاحتلال نفذت 336 مداهمة، وأخضعت الأهالي للتحقيق الميداني، بينما شنت الطائرات “الإسرائيلية” المسيرة قرابة 15 عملية قصف”.

وقالت مصادر محلية، “إن مدرعات الجيش الإسرائيلي من نوع “إيتان” اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم الثلاثاء”، مضيفة أن “المدرعات أغلقت مداخل جنين ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى إصابة في الحي الشرقي بالمدينة، وقامت بتدمير البنية التحتية بالحي”.

وأضافت المصادر، “أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي اتجاه الشبان خلال اقتحامها لبلدة تياسير شرق مدينة طوباس”، وأفادت المصادر، “باقتحام القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الظاهرية جنوبي مدينة الخليل واعتقلت شابا من المدينة بعد اقتحام منزله”.

وذكرت مصادر محلية، “أن القوات الإسرائيلية “اعتقلت الأسيرة المحررة في صفقة المقاومة إسراء خضر غنيمات من بلدة صوريف شمال الخليل، كما اعتقلت شابا خلال اقتحام حي رام الله التحتا بمدينة رام الله”.

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ونادي الأسير، بياناً مشتركاً، يكشف ملخص حملة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال البيان: “اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطناعلى الأقل من الضفة، بينهم الأسيرة المحررة في الصفقة إسراء غنيمات من صوريف – الخليل، بالإضافة إلى أسرى سابقين”.

وأضاف البيان “توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، رام الله، نابلس، بيت لحم، قلقيلية، وسلفيت، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليته العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح 300 حالة، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 180 على الأقل”.

وتابع البيان: “إن إعادة اعتقال الأسيرة المحررة غنيمات، هو خرق جديد لصفقات التبادل التي تمت وهو أمر خطير، ورسالة جديدة من الاحتلال على أن كل من سيتحرر سيكون هدفا للاعتقال من جديد حتى وإن كان ضمن صفقات التبادل ونعتبر ذلك إجراء خطير يمكن أن يمس بمصير كل من المحررين لاحقا ضمن الصفقة”.

تدمير أكثر من 1000 مسجد في غزة

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في غزة، “أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير 1,109 مساجد من أصل 1,244 مسجدًا في جميع أنحاء قطاع غزة”.