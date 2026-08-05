مقتل قائد بارز لـ«الدعم السريع».. الجيش السوداني يضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة

تشهد جبهات القتال في السودان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان الجيش السوداني تنفيذ عمليات عسكرية ليلية في محور شمال كردفان أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالتزامن مع إعلان قوات متحالفة مع الجيش تحقيق تقدم في مناطق بغرب دارفور ومقتل أحد أبرز القادة الميدانيين في قوات الدعم السريع، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

وأعلن الجيش السوداني أن العمليات العسكرية التي نفذها في محور شمال كردفان أسفرت عن ضبط ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر تجاوز وزنها 1300 طن، موضحاً أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود تعزيز السيطرة الميدانية وملاحقة مصادر الإمداد العسكرية.

وتزامنت هذه التحركات مع استمرار القوات السودانية في تنفيذ عمليات تمشيط حول المدن والمناطق التي استعادت السيطرة عليها خلال الفترة الماضية، بهدف تأمين المواقع وتعزيز الانتشار العسكري، عقب استعادة منطقة “جبل الداير” التي تعد من النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية في المنطقة.

وفي تطور ميداني آخر، أفاد موقع “سودان تربيون” بمقتل اللواء مهدي جبل مون، قائد عمليات قوات الدعم السريع في مناطق شمال الجنينة بولاية غرب دارفور، خلال مواجهات عنيفة مع الجيش السوداني والقوات المشتركة المتحالفة معه.

وشهدت منطقتا “حجر مرفعين” و”بئر سليبة” شمال مدينة الجنينة اشتباكات واسعة بين الطرفين، وسط تضارب الروايات بشأن السيطرة الميدانية على المواقع التي دارت فيها المعارك.

وقال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، في منشور عبر منصة “فيسبوك”، إن القوة المشتركة حققت تقدماً خلال المعارك، مؤكداً مقتل اللواء مهدي جبل مون، واعتبر ذلك خسارة جديدة لقوات الدعم السريع، كما أشار إلى الاستيلاء على عدد من المركبات القتالية.

ويعد مهدي جبل مون من أبرز القادة الميدانيين في قوات الدعم السريع، حيث تولى قيادة المجموعة “12” بعد ترقيته مؤخراً إلى رتبة لواء، كما شغل سابقاً منصب قائد مدفعية قوات الدعم السريع خلال فترة انتشارها في العاصمة الخرطوم.

وخلال الأشهر الماضية، قاد جبل مون عمليات عسكرية لقوات الدعم السريع في عدد من المحاور بإقليمي دارفور، شملت مناطق جرجيرة والطينة في ولاية شمال دارفور، إضافة إلى كلبس وبئر دقيق وبئر سليبة في ولاية غرب دارفور.

وتشهد مناطق شمال الجنينة منذ أشهر مواجهات متواصلة بين القوة المشتركة الداعمة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تسعى القوات المتحالفة مع الجيش إلى عرقلة تحركات الدعم السريع باتجاه مدينة الطينة في ولاية شمال دارفور.

ويأتي مقتل جبل مون بالتزامن مع إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” تحركاً جديداً لإعادة تنظيم قواته، إذ أعلن في خطاب نهاية الأسبوع الماضي استنفار قواته تحت شعار “فك الرسن”، بهدف تجميع المقاتلين والتحرك نحو جبهات القتال، خصوصاً في اتجاه الخرطوم وكردفان.

ويرتبط مصطلح “فك الرسن” بالسياق العسكري والاجتماعي في غرب السودان، ويشير مجازاً إلى إطلاق مجموعات قبلية وعشائرية ورفع مستوى الجاهزية القتالية، في إشارة إلى تعبئة عناصر جديدة للانضمام إلى العمليات العسكرية.

وبحسب “سودان تربيون”، لاقت دعوة حميدتي استجابة من بعض القيادات الأهلية في دارفور، حيث أعلنت مجموعات من قبيلة الفور، إلى جانب قبائل عربية ومكونات أخرى في وسط وغرب دارفور، تجهيز ألوية وكتائب قتالية والدفع بمقاتلين إلى محاور المواجهة.

ونقل الموقع عن محللين عسكريين أن توجه قوات الدعم السريع نحو التعبئة القبلية يعكس الضغوط التي تواجهها بعد خسائرها الأخيرة في مناطق كردفان، في حين حذر آخرون من أن الاعتماد على مقاتلين غير مدربين بشكل كافٍ قد لا يحقق تفوقاً عسكرياً مستداماً، وقد يزيد من مخاطر تفكك النسيج الاجتماعي واتساع دائرة الصراع الأهلي.

وتكتسب مناطق كردفان أهمية عسكرية كبيرة، كونها تمثل حلقة وصل جغرافية بين إقليم دارفور والعاصمة الخرطوم، كما تعد محاورها المختلفة مسارات رئيسية لحركة القوات وخطوط الإمداد في الحرب الدائرة.

وقال “سودان تربيون” إن قوات الدعم السريع تعرضت خلال الفترة الأخيرة لضربات أدت إلى تراجعها في عدد من المواقع المهمة، مقابل استعادة الجيش السوداني والقوات المساندة له زمام المبادرة في بعض المحاور.

وتقع ولاية غرب كردفان في الجزء الأوسط الغربي من السودان، وتعد مدينة النهود مركزها التجاري الأبرز، كما تجاور ولايات شمال وجنوب كردفان وشرق وجنوب دارفور، إضافة إلى ولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان، ما يمنحها أهمية استراتيجية في الصراع بسبب موقعها الرابط بين عدة مناطق.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، شهد السودان مواجهات واسعة امتدت إلى مناطق عدة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح نحو 12 مليون شخص، وسط استمرار جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى حل سياسي ينهي القتال.

وفي مارس 2025، أعلن الجيش السوداني سيطرته على العاصمة الخرطوم، بينما قالت قوات الدعم السريع إنها أعادت تموضع قواتها في مختلف الجبهات، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية لتحقيق أهدافها في النزاع.