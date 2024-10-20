مقتل قائد بالجيش الإسرائيلي في معارك جباليا

أعلن رئيس بلدية الكرمل، مساء اليوم الأحد، مقتل قائد اللواء “401” المدرع في الجيش الإسرائيلي، خلال المعارك الجارية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وجاء في منشور رئيس بلدية دالية الكرمل: “مقتل قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة، في معارك جباليا”.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن “القائد دثسة، قُتل أثناء تلقيه إحاطة معلوماتية في جباليا شمال غزة، وهي المنطقة المسؤول عنها وأُصيب معه عدد من مساعديه بجروح خطيرة”.

وأوضحت مصادر اسرائيلية، أن “قائد لواء المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي لقت حتفها في قطاع غزة”.

هذا ويفرض الجيش الإسرائيلي حصاره المطبق على شمال غزة، منذ أكثر من أسبوعين، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف.