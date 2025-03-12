مقتل لاعب كرة قدم برصاص إسرائيلي.. وانتظار خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة

قالت حركة “حماس”، “إنها تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار”.

وقال الناطق باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع، إن “الاحتلال تنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وهذا يتناقض مع الإرادة الدولية وجهود كل الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب”.

وأكد أن “الحركة قدمت مرونة وتعاملت بإيجابية في مختلف محطات التفاوض وهي على ذلك لإلزام الاحتلال بالاتفاق وإنجاز مطالب شعبنا”، مضيفا: “ننتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة للمضي نحو تطبيق المرحلة الثانية واستئناف إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب”.

في السياق، “قتل فلسطينيان في قطاع غزة من بينهما لاعب كرة قدم”، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “(“وفا”.

وأوضحت الوكالة أن “حمدان قشطة” لاعب نادي شباب رفح، قتل متأثرا بجروح خطيرة بعد إصابته برصاص إسرائيلي مؤخرا، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما قتل فلسطيني آخر، متأثرا بجروح أصيب بها في قصف لمسيّرة إسرائيلية على في بلدة عبسان الجديدة شرقي مدينة خان يونس”.

هذا “ومنذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 50 يوما، قتل عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية، وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة السبت قبل الماضي”.