مقتل متهم بالشروع في قتل زوجته

أعلن مكتب النائب العام، مقتل “عبد الرحيم الرميح” المتهم بقضية الشروع في قتل زوجته فور مداهمة محل إقامته للقبض عليه بمحيط قرية المغرب العربي “الريقاتة” بمنطقة السياحية في طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة الشروع في قتل اِمرأة في محيط قرية المغرب العربي؛ وبحثت ما احدثه الفاعل من اضطراب عقب إيواء الضحية في المؤسسة العلاجية لتلقي العلاج؛ وتقصت الظروف التي استدعت اللجوء إلى القوة والأسلحة حين إجراء القبض على المتهم.

وإثر ‏تلقي نبأ جريمة شروع “عبد الرحيم الرميح” في قتل زوجته “أ. ع”؛ تولت نيابة شمال طرابلس الابتدائية بحث الحادثة؛ فقصد المحقق المؤسسة العلاجية، وسجل ما بدا له من ملاحظات حول المضاعفات الناجمة عن إصابة المجني عليها بعيارين نارين في رأسها؛ ثم انتقل إلى محل الواقعة وعاينه؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذا البحث ارتبط ببحث آخر كان محله واقعة وفاة المتهم عبد الرحيم الرميح فور مداهمة محل إقامته لفرض تدبير القبض عليه؛ فانتقل المحقق إلى حيث جثمان المتوفى؛ ودَوَنَ ما أسفرت عنه مناظرة الجثة؛ ثم أخذ في تقصي الأسباب المؤدية إلى استعمال الأسلحة؛ بفحص محل الواقعة؛ وطلب من رأى فائدة سماع أقوالهم لاستجلاء حقيقة الواقع.