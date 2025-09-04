مقتل مدعٍ عام تركي «طعناً داخل مطعمه» في إسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول التركية جريمة صادمة مساء الأربعاء، راح ضحيتها المدعي العام إرجان كايهان (58 عامًا)، الذي قُتل طعنًا بسكين على يد شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يُدعى مصطفى جان غول، بعد خلاف شخصي بينهما.

وقالت النيابة العامة في إسطنبول، إن الحادث وقع نحو الساعة 9:15 مساءً في مطعم “ييشيل أوبا إت مانغال” المملوك للمدعي العام كايهان، والواقع في حي أوميرلي بمنطقة تشيكمي كوي بالجانب الآسيوي من المدينة.

وأكد البيان أن الضحية فارق الحياة في مكان الحادث متأثرًا بجراحه، بينما تمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم على الفور.

ووفقًا لشهود عيان، فإن القاتل كان يعمل سابقًا في المطعم، لكن المدعي العام قام بفصله من عمله، ما أدى إلى نشوء خلاف حاد بين الطرفين تطور في النهاية إلى جريمة قتل مروعة. وأوضح مكتب الادعاء أن كايهان لم يُجرِ أي تحقيق سابق مع المشتبه به، وهو ما يؤكد أن الجريمة ذات دوافع شخصية وليست متصلة بعمله القضائي.

وكان المدعي العام الراحل يشغل منصبًا في مجمع المحاكم الرئيس بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول، ويُعرف بخبرته الطويلة في السلك القضائي.

وأثارت الجريمة صدمة كبيرة في الأوساط القضائية والسياسية التركية، حيث وُصفت بأنها “حادثة وحشية وغير مسبوقة تستهدف أحد أعمدة القضاء”.